Primăria Timișoara cumpără un tomograf pentru copaci. Șase persoane vor fi instruite să lucreze cu acest aparat Verificarea starii de sanatate a arborilor inainte de a se propune taierea este o metoda moderna, prin care pot fi salvați de la taiere copacii sanatoși. Pentru a putea face acest lucru, Primaria Timișoara are nevoie de un tomograf special pentru copaci, pe care intenționeaza sa il achiziționeze in urmatoarea perioada. Astfel, au fost demarate […] Articolul Primaria Timișoara cumpara un tomograf pentru copaci. Șase persoane vor fi instruite sa lucreze cu acest aparat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

