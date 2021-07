Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea timișoreana a lansat procedura privind atribuirea contractului de prestari servicii de proiectare care vizeaza Studiul de Fezabilitate pentru amenajarea pistelor de biciclete pe sub Podul Dacilor și Podul Șaguna. „Realizarea unui sistem coerent și integrat de piste de biciclete in municipiu…

- Tinerii din Lugoj sunt invitati, incepand cu 19 iulie, sa contribuie la amenajarea unui spatiu dedicat lor, un centru de tineret. Acest spatiu va functiona ca loc de intalnire al tinerilor din oras, unde pot beneficia de o serie de activitati organizate pentru ei (activitati educationale, artistice,…

- Complexul Sportiv Multifuncțional propus in Nasaud inca din 2013 a ajuns in sfarșit la faza de licitație. „Știm ca lucrurile se mișca mai incet decat ne-ar placea, dar un lucru este cert: atat conducerea cat și intreaga echipa a Primariei Nasaud iși da toata silința…”, au transmis reprezentanții Primariei…

- Consilierii locali din Blaj au aprobat studiul de fezabilitate și principalii indicatori tehnico-economici, dar și devizul general privind cheltuielile de capital necesare pentru obiectivul de investiții “Realizare heliport Blaj”. Valoarea devizului este de peste 2,6 milioane de lei. Amplasamentul ales…

- In data de 3 iunie 2021, la sediul Primariei Mediaș a fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al unui proiect prioritar pentru municipiul de pe Tarnava Mare, și anume „Varianta ocolitoare a orașului Mediaș, pe DN 14“.

- Municipiul Bistrita are in executie lucrarile pentru obiectivul de investitii "Amenajare piste de ciclisti in municipiul Bistrita - etapa I". Executia lucrarilor pentru amenajarea pistelor de biciclisti prevad modificarea unor strazi din municipiul Bistrita si reconfigurarea lor prin amenajarea pistelor…

- Primaria Timișoara a transmis catre SEAP o procedura de achiziție publica pentru atribuirea contractului de execuție a lucrarilor la o noua creșa in nordul orașului. Municipalitatea vizeaza construirea unei cladiri noi cu destinația cresa, cu o capacitate de 29 de locuri pentru copii de varsta anteprescolara.…

- CORONINI – Dupa finalizarea etapei de cercetare arheologica preventiva, proiectul de restaurare si consolidare a fostei fortificatii medievale, finantat de ADR Vest prin programul Regio-POR 2014 – 2020, a inceput sa prinda viteza in ceea ce priveste ritmul lucrarilor! Progresul realizat este in proportie…