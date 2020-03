Stiri pe aceeasi tema

- Planurile faraonice ale primarului Nicolae Robu nu țin cont de starea de urgența sau de criza provocata de coronavirus.Conform unui document oficial publicat pe Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice, in data de 23 martie 2020, la șapte zile de la instaurarea situației de urgența la nivel național,…

- Președintele PMP București, deputatul Sebastian Moise, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care anunța oficial ca PMP București este pregatit sa ajute persoanele vulnerabile de pe raza Capitalei. Voluntarii vor raspunde la solicitari și vor face cumparaturi pentru batranii aflați in imposibilitate…

- De ultima ora! Magazinele Brico Depot și Brico Dedeman din Baia Mare vor avea program pentru clienți, zilnic, intre orele 10.00-18.00. Vezi cum se va realiza accesul clienților in fiecare magazin Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit in ședința extraordinara și a hotarat ca pentru…

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa organizata live pe Facebook, ca primaria va cumpara in perioada imediat urmatoare mai multe echipamente de care Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara are nevoie pentru a-i trata pe cei afectați de coronavirus. Astfel,…

- De ultima ora! Stare de urgenta in Romania. Vezi ce insemna decretarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei in plina epidemie de coronavirus Klaus Iohannis: „Decretez stare de urgenta la inceputul saptamanii viitoare” „Astazi Guvernul a depus juramantul, in conditii speciale. Ii doresc mult succes.…

- Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a declarat luni ca din cele 64 de metrouri disponibile in Bucuresti 63 se afla in circulatie informeaza Agerpres. "Noi, imediat ce a aparut o intensificare a masurilor dispuse de Comitetul national pentru situatii de urgenta, am luat masuri privind…

- „In cursul zilei de ieri, la TelVerde 0800 800 358, dedicata informarii despre noul Coronavirus, s-au primit 2.519 apeluri de la persoane care au sunat sa afle detalii despre cum se manifesta și cum poate fi prevenita raspandirea acestei afecțiuni.Totodata, avand in vedere nevoia de informare a cetațenilor…

- Secretarul de stat in MAI, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, au sustinut o conferinta de presa referitoare la gestionarea situatiei privind noul Coronavirus (COVID- 19), potrivit Agerpres. Secretarul de stat…