Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Mediu Maramures a aplicat amenzi in valoare de 256.000 lei unor agenti economici si Primariei municipiului Baia Mare pentru gestionarea defectuoasa a deseurilor menajere si stradale in luna decembrie a anului trecut, a informat, miercuri, institutia, potrivit Agerpres. Potrivit aceleiasi…

- Pentru Baia Sprie, taxa de salubrizare a fost calculata conform Hotararii Consiliului Judetean Maramures si conform contractului cu ADI Deseuri Maramures, autoritatea care gestioneaza colectarea deseurilor in Maramures. Astfel, dupa dezbateri in Consiliul Local Baia Sprie, consilierii au cazut de accord…

- RETIM Ecologic Service SA și ADID Timiș informeaza cetațenii din zona 0 Ghizela a județului Timiș ca deșeurile periculoase din menajer se colecteaza separat de celelalte tipuri de deșeuri din gospodarie - reciclabile, reziduale și voluminoase. Astfel, deșeurile periculoase din menajer NU se pun in recipientele…

- Reciclarea este una dintre cele mai simple și ușoare metode prin care fiecare dintre noi poate proteja planeta. Prin gesturi zilnice, mici la nivelul nostru, dar mari la nivel planetar, fiecare dintre noi are menirea și puterea de a menține planeta mai sanatoasa. Reciclarea nu este benefica doar pentru…

- 645 de tone de deseuri au potentialul de a fi recuperate si valorificate in fiecare luna prin colectarea separata din scoli. Peste jumatate dintre deseurile generate in scoli sunt reciclabile.

- Incepand cu 1 decembrie 2021, Asocierea RER Vest-RETIM este noul operator de salubrizare in Alba Iulia. Lansam un apel deschis catre voluntarii de mediu pentru a se implica in activitatea de informare si constientizare a cetațenilor privind regulile de colectare separata a deșeurilor. Ce intenționam…

- In judetul Constanta desi exista ADI Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara functionala, SMID Sistem de Management Integrat a Deseurilor nu se afla in operare. In judetele fara SMID functional, obligatia de gestionare a deseurilor municipale revine primariilor. Colectarea separata si buna gestionare…

- Modul de viata bazat pe consum genereaza cantitati ridicate de deseuri, si din pacate acestea de cele mai multe ori ajung in locuri nepotrivite producand poluare mediului. Colectarea selectiva a gunoiului este solutia propusa de institutiile Europene, in vederea reducerii cantitatii de deseuri generate…