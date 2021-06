Primăria lansează un nou sondaj de opinie printre locuitorii capitalei Primaria capitalei solicita opinia cetațenilor referitor la imbunatațirea procesului de organizare și deservire in cadrul unitaților de comerț și alimentație publica din municipiu. Astfel, consumatorii și antreprenorii sint indemnați sa participle la 2 chestionare online prin completarea formularelor google propuse de municipalitate: - studiu privind calitatea produselor și nivelul de deserv Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

