- Victor Sandu, la data faptei director general al Administratiei Nationale ”Apele Romane”, a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita in valoare de 1 milion de euro, a informat, marti, DNA. Potrivit unui comunicat al DNA , procurorii…

- Intr-o postare pe pagina de facebook, social democrații susțin ca liberalii au furat banii destinați pentru pensii și alocații. „PNL a furat banii de pensii și alocații prin licitațiile trucate. Modelul #Unifarm de guvernare inseamna nimic pentru romani și bani cat mai mulți in buzunarele liberalilor!”,…

- La doar 17 ani, Greta Thunberg este o activista de mediu cunoscuta in intreaga lume. Suedeza, implicata in numeroase campanii, a primit un nou premiu, in valoare de un milion de euro, pentru reușitele sale.

- Intocmirea documentatiei tehnice a fost estimata la 168.067,22 lei, fara TVA, avandu-se in vedere necesitatea elaborarii mai multor documente si studii de specialitate solicitate prin certificatul de urbanism, precum si intocmirea unor acte necesare obtinerii avizelor. Durata contractului va fi de maxim…

- "Stiu, o sa fiu pus la colt de oamenii sistemului, de politrucii Guvernului, de analistii care isi iau soldele de la padure, de toti neavenitii care nu au creat un loc de munca si nu au platit o chenzina in viata lor, dar realitatea este cea pe care v-o spun: marirea pensiilor cu 40% poate fi una…

- Sportivii din lotul național au organizat o licitație caritabila online, pe pagina oficiala de Facebook a FR de Canotaj. Ei au strans 2.635 de lei, iar banii vor fi donați catre Crucea Roșie Suceava, in lupta contra COVID-19. Sergiu Bejan a donat doua fotografii 50x70 realizate de el in inima Bucovinei.…

- In sfarșit, o premiera de mare senzație pentru Romania. Acum, se poate depista infectarea cu SARS CoV2 printr-o simpla scanare. Este vorba de un tomograf care a costat aproape un milion de euro. Banii au venit de la Primaria Sectorului 1. Astfel, primul computer tomograf care depisteaza pe loc COVID-19…