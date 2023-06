Primăria Craiova tot cumpără terenuri pentru extinderea cimitirului Dorobănţie Primaria Craiova mai cumpara si alte terenuri pentru a extinde Cimitirul Dorobanție – Nisipuri. Autoritațile locale justifica aceasta achiziție prin deficitul locurilor de veci la nivelul orașului. In cazul Cimitirului Dorobanție, primaria spune ca nu mai dispune de alt spațiu necesar extinderii. Nu este prima achizitie de acest fel facuta de administratia locala craioveana. De aceasta data, primaria cumparar trei terenuri aflate in imediata vecinatate a cimitirului. Terenurile apartin unei societati, Tyrex Imobiliare SRL care a facut primariei o oferta de vanzare. „Prin adresa nr. 198365/11.11.2022… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial a fost publicat un anunt de servicii de inchiriere de de bunuri, prin licitatie, apartinand domeniului public al comunei Topraisar., judetul Constanta. Detalii despre imobilul oferit spre inchiriere Potrivit documentului, umeaza sa fie inchiriata Cladirea Piata Agroalimentara alcatuita…

- Familia noului premier Marcel Ciolacu a trait cu 20.400 de lei pe luna in ultimul an, echivalentul a 4.080 de euro, conform informațiilor din declarațiile sale de avere.Astfel, potrivit documentului depus in acest an, care detaliaza veniturile din 2022, Ciolacu a incasat o indemnizație de deputat de…

- Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 1 din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile uterioare, in data de 12.06.2023,ora…

- Consiliul local Constanta se reuneste in sedinta ordinara, vineri, 26.05.2023, de la ora 12.00 Pe ordinea de zi figureaza si doua proiecte care vizeaza declansarea unor proceduri de expropriere in vederea realizarii unor investitii de interes public Este vorba despre proiectul de hotarare nr. 232 2023…

- Grupul consilierilor locali PSD Constanta au depus la secretariatul Consiliului Local un proiect privind aprobarea necesitatii si oportunitatii obiectivului de investitii ldquo;Bazin de inot si sala de sport multifunctionala pentru persoane cu dizabilitati". Dizabilitatea se refera atat la persoanele…

- Joi, 27 aprilie 2023, sala de consiliu a Primariei Municipiului Medgidia a fost gazda sedintei ordinare a lunii in curs.Cei optsprezece membrii ai Consiliului Local, prezenti la eveniment au analizat si aprobat un numar de douazeci de proiecte de hotarare.Primul punct admis pe ordinea de zi a fost suplimentarea…

- Fosta secretara a lui Radu Mazare a fost trimisa in judecata de DNA Constanța pentru ca a semnat pentru legalitatea vanzarii subevaluate a unor terenuri de aproape 4.000 mp, care au fost cumparate de prieteni ai primarului. Primaria Constanța s-a constituit parte civila pentru un prejudiciu de 1,73…

- Faptele au avut loc in perioada 2003-2012, iar terenurile, aparținand domeniului privat al Constanței, au fost vandute la prețuri de patru ori mai mici decat valoarea pieței, potrivit anchetatorilor. Marcela Enache, fost secretar al municipiului Constanta, a fost trimisa in judecata de DNA pentru complicitate…