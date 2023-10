Primaria Corbu, judetul Constanta, organizeaza licitatie publica pentru inchirierea unui spatiu cu destinatia de farmacie

Stiri pe aceeasi tema

- 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si sau adresa de e mail, persoana de contact: COMUNA CORBU, STR. PRINCIPALA, NR. 38, Corbu, judetul Constanta, telefon 0241765100, fax 0241765100, email: office…

- 1. Informații generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: COMUNA GHERAEȘTI, STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 56, GHERAEȘTI, judetul NEAMȚ, telefon 0233746051, fax 0233746450, email [email protected].…

- PRIMARIA ORAS NAVODARI organizeaza licitatie publica in vederea inchirierii unor spatii cu destinatia de birouri situate in orasul Navodari, strada Tineretului, Cladirea 29, parter, judetul Constanta, in suprafata totala de 39,30 mp 2 birouri in suprafata de 26,97 mp si cote parti comune in suprafata…

- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA POARTA ALBA, cu sediul in Calea Bucuresti, nr. 25, judetul Constanta, C.F. 4515239, tel fax: 0241 853228, organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii unor terenuri intravilane in localitatea Poarta Alba, dupa cum urmeaza:1. Str. I.L Caragiale, nr.26, Lot…