Primaria Constanta inchiriaza un utilaj pentru nivelare materiale de constructii provenite din desfiintari constructii in municipiu

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta a incheiat un contract privind achizitia de unelte si echipamente, in cadrul proiectului Developing Cultural and Creative Industries in the Black Sea Basin acronim Crea Centers Furnizorul produselor este Triton SRL Potrivit contractului, valoarea tranzactiei este de 5.451 lei fara…

- Municipalitatea organizeaza achizitie publica pentru reparatie a retelelor de distributie energie termica strada Stefan cel Mare, pe tronsonul cuprins intre strada Atelierelor si strada Mihai Viteazu Lucrarile de constructii de conducte de incalzire urbana au o valoare estimata de 340.025,96 lei fara…

- Primaria Constanta scoate la licitatie executia lucrarilor de constructii in cadrul proiectului Cresterea eficientei energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanta Valoarea totala estimata a contractului este de 8.303.368.69 lei Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare…

- Municipalitatea achizitioneaza materiale de constructii Valoarea estimata fara TVA este de 20.144,83 lei Termenul limita de primire a ofertelor este 21.07.2021 Primaria Constanta pregateste o licitatie privind achizitia directa de materiale de constructii.Livrarea produselor se va finaliza prin incheierea…

- Coalitia de guvernare a decis imbunatatirea legislatiei in contextul cresterii preturilor la materialele de constructii, astfel incat valoarea contractului sa fie actualizata in functie de aceste cresteri, a anuntat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban. "Am discutat un subiect foarte important…

- Primaria Constanta organizeaza o achizitie publica pentru contractarea lucrarilor de constructii aferente obiectivului de investitii reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnica si Telecomunicatii din Constanta Valoarea totala estimata a achizitiei este de 8.530.865 lei…

- In luna aprilie 2021, volumul lucrarilor de constructii a crescut fata de luna precedenta ca serie bruta cu 14,5%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 7,8%, porivit INS. Fata de luna corespunzatoare a anului precedent, volumul lucrarilor de constructii…