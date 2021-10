Stiri pe aceeasi tema

- La Primaria Carei, data de 6 octombrie se considera identica cu cea de 29 septembrie. Administratorul paginii Primaria Carei a consumat aseara mai mult energizant și i s-a incețoșat vederea. Astfel ca in loc de inregistrarea ședinței CL din 6 octombrie a postat ședința din 29 septembrie. Bine ca nu…

- Miercuri, 6 octombrie 2021, de la ora 12,00, consilierii municipali sunt convocați pentru o ședința de indata in Sala Festiva a Primariei Carei. Ordinea de Zi cuprinde doar 2 proiecte de hotarare. Buletin de Carei

- La ședința de CL Carei de astazi nu a fost prevazut niciun scaun pentru presa. Primaria din Republica de la Carei nu vrea presa independenta in sala de ședințe a Consiliului Local Carei. Nu ma aștept la nimic bun din partea administrației Kovacs-Keizer atunci cand vine vorba de organizat ședințe publice…

- Luni, 6 septembrie 2021, de la ora 12,00, consilierii locali careieni sunt convocați in ședința extraordinara la Primaria Carei, in Sala Festiva unde troneaza portretul poetului care a instigat impotriva tuturor nemaghiarilor. Nicio personalitate romaneasca locala nu a fost acceptata de conducerea exclusiv…

- Deputații se convoaca intr-o noua ședința la Parlament. Pe ordinea de zi figureaza un singur subiect - Audierile privind progresul acțiunilor in procesul de recuperare a banilor sustrași din sistemul bancar. Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, raportorul proiectului va absenta de la ședința.

- Gabi Badalau a surprins pe toata lumea in urma cu doar cateva ore cu un mesaj destul de dur pe pagina sa de socializare. Acum ne intrebam cui ii este oare adresat, asta deoarece la scurt timp a șters imaginea. Noi am intrat in posesia ei și va prezentam ce a transmis fiul de milionar.

- Funcționarii din Primaria Carei, platiți din banii careienilor, nu consemneaza corect intr-un Proces Verbal nici daca au o inregistrare video la dispoziție. Sau nu vor. Sau poate conducerea Primariei Carei are ceva de ascuns. Nu este pentru prima data cand Procesele Verbale ale ședințelor CL de la Primaria…

- Avand in vedere prevederile privind combaterea ambroziei in conformitate cu H.C.L. 119/2016, Primaria Municipiului Carei aduce la cunoștința tuturor persoanelor fizice și juridice, proprietari sau administratori de terenuri, ca au obligația sa ia masuri in vederea distrugerii acestei plante invazive…