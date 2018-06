Primăria Capitalei lansează o nouă sesiune de înscrieri pentru vouchere pentru biciclete Bucureștenii interesați pot aplica incepand din aceasta seara, ora 18.00, prin accesarea link-ului http://biciclete.pmb.ro/. Inregistrarea in aplicație se va incheia in momentul atingerii numarului maxim de 5.800 de inscrieri valabile. Cu o valoare de 500 de lei fiecare, voucherele pot fi folosite pentru achiziționarea de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice și dispozitive de tip Segway/Ninebot și accesorii ale acestora, destinate persoanelor cu varsta minima de 18 ani, numai din magazinele participante la Proiect. Cele 5.800 de voucherele provin din cele 25.000… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

