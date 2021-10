Primăria Capitalei continuă lucrările de “mântuială” De aproape patru ani Primaria Municipiului București (PMB), fie prin “defuncta” RADET, fie prin compania municipala Termoenergetica, organizeaza șantiere la distanța de doar cateva luni, pentru a interveni la conductele de termoficare de pe o poțiune de strada de aproximativ un km. Inca din anul 2018, traficul a fost restricționat, saptamani bune, in una dintre zonele cu cel mai aglomerat trafic din Capitala (zona Bulevardului Iuliu Maniu) pentru lucrari ale Primariei Capitalei la rețeaua de termoficare. De aproape patru ani, la interval de cateva luni, administrația publica locala deschide, inchide… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

