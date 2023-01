Primaria Buzau a achiziționat un film de promovare a Cimitirului Eroilor din Buzau in valoare de 116.500 RON. Clipul de promovare a fost urcat doar pe Youtube, nefiind promovat nici macar de presa locala care are contracte cu municipalitate. Achiziție: Film documentar istoric de promovare a Cimitirului Eroilor din Buzau-Necropola eroismului romanesc, in valoare de 116.500,00 RON. „Producție de film documentar, in format video profesional fullHD, cu subtitluri in limba dorita. Acest tip de film documentare (de ex. portrete ale unor personalitați sau documentare de profil istoric, etnografic, turistic,…