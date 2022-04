Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a depus, in prima zi de functionare a PNRR, proiecte in valoare de aproximativ 50 de milioane de euro pentru renovarea unor cladiri rezidentiale multifamiliale, dar si pentru cladiri publice, monument istoric, a anunțat Primarul Capitalei, Nicusor Dan. „In prima zi in care a inceput…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta luni, 4 aprilie, ca Primaria Capitalei a depus, in prima zi de functionare a PNRR, proiecte in valoare de aproximativ 50 de milioane de euro pentru renovarea unor cladiri rezidentiale multifamiliale, dar si pentru cladiri publice, monument istoric. „In prima zi…

- Gabriela Firea il acuza pe Nicușor Dan, intr-o postare pe Facebook, ca ”le cere proprietarilor din cladirile cu fațade restaurate sa plateasca milioane de euro”, precizand ca in mandatul ei de primar general ”lucarile au fost gratuite pentru majoritatea bucureștenilor și așa trebuie sa ramana”. Reacția…

- Statele Unite ale Americii urmeaza sa acorde Republicii Moldova un grant adițional de circa 35,73 milioane de dolari, in cadrul celor doua acorduri semnate de catre Moldova și SUA in septembrie 2016.

- Primaria Capitalei va incepe un amplu program de expertizare tehnica pentru 200 de cladiri, iar primele 5 sunt deja in curs de evaluare, toate in zona centrala, a anunțat edilul Nicușor Dan, miercuri seara, 9 martie, dupa ce fostul sau consilier, Edmond Niculușca, a spus pentru Libertatea ca nicio cladire…

- Ultma ședința extraordinara a Consiliului Local Sighetu Marmației a venit cu 3 puncte pe ordinea de zi. Doua au implicat intr-un mod nejust cetațenii, pastrarea taxei de salubrizare la 19 lei și rezilierea contractelor de finanțare privind reabilitarea unor instituții de invațamant. Ședința nu a fost…

- Nicușor Dan a intrat in ancheta inspectorilor ANI, fiind suspectat de abuz in serviciu și uz de fals, potrivit unui document al Agentiei Nationale de Integritate, publicat de stiripesurse.ro. Inspectorii ANI verifica perioada in care Nicusor Dan a reprezentat Administrația Municipala pentru Consolidarea…

- Trei dintre consilierii primarului general Nicușor Dan și-au dat demisia sau s-au suspendat din funcțiile de la Cabinet, din cauza anchetei DNA care vizeaza angajari ilegale facute de primarul general. Este vorba despre Edmond Niculușca, directorul-adjunct al Administrației Municipale pentru Consolidarea…