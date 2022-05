Primăria Arad demolează zeci de balcoane Primaria din Arad a decis sa darame balcoanele unor blocuri sociale din oraș dupa ce trei dintre aceste balcoane s-au prabușit doar in ultimul an. O expertiza facuta de specialiști a dus la decizia radicala. Locatarii sunt insa foarte nemulțumiți, și spun ca ar fi vrut o reconsolidare a cladirilor nu demolarea balcoanelor. Cele 5 blocuri au fost construite in urma cu 14 ani și in ele locuiesc familii nevoiașe. Imobilele au fost ridicate pe structura de lemn, iar acum au inceput sa cedeze. In total, 80 de balcoane vor fi date jos. Locatarii nu aproba soluția gasita de primarie și spun ca balcoanele… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

- Locatarii mai multor blocuri sociale din Arad au fost anuntati de primarie ca vor ramane fara balcoane. Desi blocurile au fost construite in 2008, expertii spun ca balcoanele nu mai sunt sigure.

- Primarul municipiului Arad, Calin Bibarț, a decis sa dea jos balcoanele de la blocurile de pe strada Tarafului, pentru ca sa nu se mai prabușeasca. Totul s-a intamplat dupa ce in seara zilei de vineri, 12 martie 2021, un balcon al unuia dintre blocurile de locuințe de pe strada Tarafului s-a prabușit.…

