Primar din Dobrogea, condamnat definitiv pentru mita! Cum motiveaza judecatorii Curtii de Apel Constanta!

- Precizam ca punerea in miscare a actiunii penale, luarea masurilor preventive sau trimiterea in judecata reprezinta etape si masuri in cadrul procesului penal, reglementate de Codul de procedura penala, care nu pot in nici o situatie sa infranga prezumtia constitutionala de nevinovatie de care se bucura…

- Curtea de Apel Constanta a amanat pronuntarea in dosarul in care Ilie Munteanu, fostul primar al comunei tulcene Crisan, este acuzat de luare de mita In prima instanta, fostul edil a fost condamnat la trei ani si noua luni de inchisoare. Decizia a fost contestata la Curtea de Apel Constanta, instanta…

- Nicolae Lucian Duta, fostul sef al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare Decizia a fost luata de judecatorii Curtii de Apel Bucuresti.Iata decizia oficiala a judecatorilorAdmis apel Schimbat total sau in parte Schimbat in parte Decizia penala nr.…

- CSM a anuntat ca proba scrisa din cadrul concursului va fi sustinuta in data de 31 iulie 2022, la Universitatea Nicolae Titulescu, in Bucuresti. Rezultatele finale vor fi afisate de Consiliul Superior al Magistraturii la data de 10 august 2022.Consiliul Superior al Magistraturii a fixat data sustinerii…

- Fostul primar al comunei tulcene Crisan este acuzat de luare de mita. In apararea sa, fostul edil a declarat ca era convins ca plicul pe care i l a inmanat denuntatorul contine inscrisuri pentru contractarea unei alte lucrari.Curtea de Apel Constanta a finalizat cercetarea judecatoreasca in apelul dosarului…

- Judecatorii vor sustine proiectele sambata, 23 iulie 2022, de la ora 13.30. Tabelul de clasificare a candidatilor va fi afisat pe data de 10 august 2022. Cei patru judecatori inscrisi la concursul organizat de Consiliul Superior al Magistraturii pentru functia de presedinte al Curtii de Apel Constanta…

- Anton Stan a fost acuzat de folosire sau prezentare cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei. Inchis definitiv…

- In prima instanta, fostul primar din judetul Tulcea a fost condamnat la trei ani si noua luni de inchisoare. Azi, 16 iunie 2022, la Curtea de Apel Constanta este programat un nou termen de judecata in apelul dosarului in care un fost primar din judetul Tulcea este acuzat de luare de mita. Ilie Munteanu,…