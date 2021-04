Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de vaccinare „drive thru” de la Deva, primul de acest fel din tara, s-a deschis, sambata, cu cateva minute mai devreme de ora programata, deoarece doritorii se prezentasera deja pentru imunizare.

- Centrul de vaccinare „drive thru” de la Deva, primul de acest fel din tara, s-a deschis, sambata, cu cateva minute mai devreme de ora programata, deoarece doritorii se prezentasera deja pentru imunizare. Cei care vor sa se vaccineze in acest centru si care doresc sa astepte mai putin pot descarca…

- Autoritațile din județul Hundoara au primit acceptul pentru organizarea, in premiera, in municipiul Deva a unui centru de vaccinare in care persoanele se pot imuniza direct in mașina. Acesta va funcționa in parcarea mall-ului Shopping City Deva, informeaza G4Media.ro. Centrul de vaccinare va permite…

- In aceasta dimineața, la ora 08.00, a devenit operațional Centrul de vaccinare din comuna Ilia. Locuitorii din zona Valea Mureșului se pot programa pe platforma naționala pentru vaccinare la centrul din Ilia. Acesta funcționeaza la Sala de sport din localitate și este cel de-al 17-lea…

- Un nou centru de vaccinare este deschis, incepand de luni, 15 martie, in Sala de sport „Maria Olaru" de la Scoala Gimnaziala „Alexandru Ioan Cuza". Centrul este disponibil tuturor cetatenilor, prin programare pe platforma https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare, ...

- Luni, la prima ora, a inceput etapa a III-a de vaccinare anti-COVID-19, care se adreseaza populatiei generale. Aproape 5.000 de locuri libere erau luni dimineața, inaintea orei oficiale de deschidere a inscrierilor in platforma de vaccinare.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- A fost deschis centrul de vaccinare anti-COVID de la Circul Metropolitan din Capitala. Centrul functioneaza zilnic intre orele 08.00 – 20.00. Pe 29 ianuarie, consilierii municipali au adoptat un proiect in baza caruia o parte din Circul Metropolitan Bucuresti va fi pusa la dispozitia Administratiei…