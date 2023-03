Stiri pe aceeasi tema

- Anunț important de la director general ANPC! Ce trebuie sa faceți pentru ca pestele si produsele din peste sa nu prezinte un pericol pentru sanatatea dumneavoastra.„Pentru ca pestele si produsele din peste sa nu prezinte un pericol pentru sanatatea dumneavoastra, acum, cand ne aflam in perioada premergatoare…

- Buna Vestire sau Blagoveștenia este o sarbatoare speciala pentru creștini, sarbatorita de Biserica in fiecare an pe 25 martie. Astazi se da dezlegare la pește și oamenii sunt indemanți sa respecte tradițiile și obiceiurile care dateaza de sute de ani. Ce trebuie sa faca astazi pentru a avea parte de…

- Buna Vestire 25 martie: Prima zi de dezlegare la pește din Postul Paștelui. Superstiții și practici stravechi, de Ziua Cucului Prima dezlegare la pește din Postul Paștelui 2023 este in 25 martie. Atunci, este Buna Vestire, o sarbatoare importanta, cu cruce roșie, potrivit Calendar Ortodox 2023. Cea…

- Duminica Ortodoxiei: sunt pomeniți cei care au ramas fideli Bisericii in momente de grea incercare. Scrisoarea Pastorala a BOR Calendar Ortodox, duminica, 5 martie 2023. Sarbatoare mare pentru creștini in Calendarul Ortodox 2023. Este dezlegare la ulei și vin. Biserica ii cinstește astazi pe Sf. Mc.…

- Ce nu ai voie sa faci in Postul Paștelui. Care sunt zilele de dezlegare la Pește. Incepe Postul Paștelui, iar odata cu el, creștinii au de respectat mai multe tradiții și obiceiuri stricte. Postul Paștelui 2023 incepe luni, 27 februarie 2023, și are o durata de 40 de zile. Mai exact, acesta ține pana…

- Cat dureaza Postul Paștelui. Este cel mai lung post din an. Incepe Postul Paștelui, care este și cel mai dificil, dar și cel mai lung din an. Avand in vedere faptul ca Invierea Domnului nu se sarbatorește niciodata la data fixa, dar pica mereu intr-o zi de duminica, la fel se intampla și in cazul Postului…

- Lasata secului 2023: Cand incepe Postul Paștelui. Cand sunt zilele de dezlegare la pește Lasata secului 2023: Cand incepe Postul Paștelui 2023. Cand sunt zilele de dezlegare la pește Unul dintre cele mai aspre și mai dificile posturi din cele patru de peste an este Postul Paștelui. Citește și: Postul…

- Procurarea unei mașini la mana a doua este o opțiune potrivita atunci cand ești șofer incepator, ai un buget limitat sau ești un antreprenor la inceput de drum, care iși dorește sa inceapa o afacere. Insa decizia alegerii mașinii adecvate poate fi dificila dat fiind numarul mare de modele și marci disponibile…