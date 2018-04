Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca se refera la un razboi intre Statele Unite si Rusia, diplomatul a raspuns: "Nu putem sa excludem nicio posibilitate, pentru ca am vazut mesajele care vin de la Washington. Ele sunt foarte belicoase"."Prioritatea imediata este sa prevenim riscul unui razboi”, a declarat ambasadorul…

- Premierul britanic Theresa May si-a convocat joi principalii ministri la o reuniune speciala a cabinetului pentru a discuta despre implicarea Marii Britanii într-o posibila actiune militara a Statelor Unite si Frantei împotriva Siriei dupa un presupus atac

- Theresa May este pregatita sa aprobe participarea armatei britanice la un atac al Statelor Unite contra Siriei, afirma surse guvernamentale de la Londra. Potrivit oficialilor citati, Theresa May considera ca nu este necesar sa ceara aprobarea din partea Parlamentului de la Londra, argumentand…

- ”Fii gata, Rusia, rachetele vor veni deasupra Siriei”, a avertizat președintele SUA, Donald Trump, pe Twitter, in replica la amenințarile Rusiei referitoare la atacuri ale altor țari in Siria. Liderul de la Washington, acuzat in repetate randuri, de la investirea in funcție, de obediența și lipsa de…

- Rusia a cerut Statelor Unite sa nu aplice lovituri militare impotriva Siriei, dupa ce dezbaterile din Consiliul de Securitate al ONU asupra propunerilor privind investigarea presupusului atac cu arme chimice din apropierea Damascului au intrat in impas. Ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, și-a…

- Reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia a declarat ca Statele Unite se vor confrunta cu consecințe grave in cazul utilizarii forței in Siria ca raspuns la recentul atac chimic din Gouta de Est, transmite RIA Novosti. „Pe canalele corespunzatoare, am transmis deja parții americane…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova este ingrijorata de actiunile Statelor Unite privind divizarea Siriei si a lansat un apel Washingtonului sa nu se joace cu focul, potrivit Rador.

- Statele Unite au promis sa înceteze furnizarea de armament catre militiile kurde din Siria, au sustinut oficialii turci sâmbata, ce au cerut în plus Washington-ului sa-si mute imediat trupele din orasul Manbij, urmatoarea tinta a armatei Turciei. Ofensiva militara…