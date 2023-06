Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne se confrunta cu o provocare majora in ultimele zile: mai multe localitați din Romania sunt afectate de inundații. Catalin Predoiu, recent numit in fruntea MAI, a transmis un mesaj cetațenilor care se confrunta cu probleme din cauza inundațiilor.”Toate structurile Ministerului…

- Catalin Predoiu, ministrul propus de PNL la Interne, care in Cabinetul Ciuca a deținut portofoliul Justiției, a declarat miercuri, 14 iunie, dupa audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca este inadmisibil sa avem in Romania scoli "pline de droguri" si a subliniat ca spune asta "in…

- Potrivit MAE, se recomanda cetatenilor romani sa foloseasca toate punctele de frontiera si sa se asigure ca detin combustibil, apa, alimente sufiente pentru astfel de situatii.De asemenea, cetatenilor romani ce revin in Romania in data de 5 iunie 2023 li se recomanda sa aiba in vedere posibilitatea…

- Eveniment Mesaj FALS despre un pericol radioactiv in Romania, transmis pe internet in numele IGSU mai 29, 2023 10:03 Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgența avertizeaza in privința unor informații false care au circulat pe aplicația WhatsApp. Mesajul fake news susține ca…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca, de vineri, incepe plata sumelor pentru acoperirea cheltuielilor restante cu hrana si cazarea cetatenilor ucraineni, aferente lunilor ianuarie, februarie si martie, fondurile alocate fiind de 585 milioane lei, anunța Agerpres. „Incepand de…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, marti, vizita oficiala in Argentina, ultima etapa a turneului sud-american pe care il va incheia miercuri. Klaus Iohannis a fost primit, marti, de omologul sau argentinian, Alberto Fernandez. El este insotit de sotia sa, Carmen Iohannis. Iohannisa fost primit…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, marti, vizita oficiala in Argentina, ultima etapa a turneului sud-american pe care il va incheia miercuri. Seful statului va fi primit de omologul sau argentinian, Alberto Fernandez, la Palatul prezidential Casa Rosada din Buenos Aires. Cei doi presedinti vor…

- Instituția condusa de ministrul Catalin Predoiu a anuntat marti, 21 martie, ca a demarat procedura de selectie a candidatilor pentru noua posturi de procuror european delegat in Romania. Potrivit Ministerului Justiției, cei care doresc sa se inscrie trebuie sa aiba cel putin 12 ani vechime in funcția…