- Jacopo Venzo, un ciclist italian in varsta de 17 ani, a murit dupa ce a suferit o cazatura in prima etapa a unei curse rezervate juniorilor, in Austria, a anuntat sambata Uniunea Europeana de Ciclism (UEC), informeaza AFP.

- O romanca a fost arestata la Milano, Italia, fiind acuzata ca l-a jefuit pe un italian care asista la funeraliile de stat organizate pentru fostul premier Silvio Berlusconi. Inmormantarea lui Silvio Berlusconi tocmai incepuse in Catedrala. In aceleași momente a avut loc și un jaf, relateza presa din…

- La Milano vor avea loc astazi funeralii de stat pentru fostul premier Silvio Berlusconi, care a incetat din viata luni, la varsta de 86 de ani. Sicriul liderului Forza Italia va fi expus timp de cateva minute in Catedrala Duomo, iar in piata vor fi instalate maxi-ecrane pentru cei care vor sa asiste…

- Un baietel de 11 ani a murit dupa ce si-a pierdut cunostinta in timpul unui zbor Istanbul-New York. Aeronava Turkish Airlines a aterizat de urgenta la Budapesta, insa copilul nu a mai putut fi salvat. Copilul se afla la bordul aeronavei Turkish Airlines, cu zborul de la Istanbul spre Statele Unite,…

- Cel puțin 34 de soldați ai misiunii de menținere a pacii a NATO din Kosovo au fost raniți luni in timpul ciocnirilor cu protestatarii din nordul țarii, potrivit ministerului italian al Apararii. Printre trupele de menținere a pacii ranite s-au numarat și soldați maghiari și moldoveni, potrivit ministerului…

- Doua persoane au fost ucise și șase ranite intr-un schimb de focuri in timpul unui miting de motocicliști la Red River, in nordul statului New Mexico, a anunțat poliția statala, citata de Reuters.Motocicliștii au inceput sa traga unii in alții pe strada principala a orașului de munte, situat la aproximativ…