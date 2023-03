Stiri pe aceeasi tema

- Foto: cronica-gaestiului.ro Un struț a fost vedeta, astazi, in zona centrala a orașului Gaești. Pasarea s-a plimbat speriata și dezorientata pe strada, printre mașinile a caror șoferi se straduiau sa o ocoleasca. Localnicii au fost uimiți, dar și amuzați de aceasta apariție. Struțul fusese pierdut…

- Incident socant cu un jandarm, in cartierul Cotroceni din București. Omul legii se afla in masina de serviciu, iar cand a trecut pe langa un autoturism parcat in mijlocul intersectiei, care era pe avarii, a scos mana pe geam si a zgariat masina.Un șofer a parcat miercuri, 22 februarie, pe o strada din…

- O mașina de poliție a fost implicata intr-un accident care a avut loc duminica noapte, in București. Totul a inceput dupa ce un barbat, in varsta de 31 de ani, a ignorat semnalele unui echipaj de poliție și și-a continuat drumul. Polițiștii au pornit in urmarirea barbatului, pana pe șoseaua Colentina,…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare Fiscala ANAF organizeaza, in perioada imediat urmatoare, licitatii pentru vanzarea de bunuri imobile si bijuterii.Iata comunicatul de presa pus la dispozitie de ANAF:ANAF organizeaza, la sediul Serviciului de valorificare bunuri Bucuresti , licitatii publice…

- Un barbat de 42 de ani din Bucuresti a abordat o fata de 15 ani langa un parc din Bucuresti, a dus-o cu forta la el acasa, iar acolo a violat-o. In cele din urma, tanara a reusit sa scape din „ghearele” violatorului. Totul s-a intamplat in iurma cu o luna. Principalul suspect a fost […] The post A abordat…

- Bataie in traficul din București! O incadrare greșita in trafic s-a lasat cu o bataie generala intre mai multe persoane. Un barbat și o femeie au coborat din mașina și au sarit pe barbat, pe care l-au lovit cu pumnii și picioarele. „Sub rafala de pumni, barbatul a cazut pe mașina mea", a spus martorul…

- Teza de licența scrisa de Titu Maiorescu și teza de doctorat a Zoiei Ceaușescu , cu semnatura și dedicația fiicei lui Nicolae Ceaușescu, sunt scoase la licitație joi, 2 februarie, alaturi de o impresionanta colecție de carți rare, ediții princeps, cu semnatura olografa a unor scriitori celebri, dar…

- O mașina s-a rasturnat pe banda destinata bicicletelor, joi seara, 5 ianuarie, dupa un impact in care au mai fost implicate alte doua mașini, pe Calea Victoriei, in apropiere de Bulevardul Dacia, a informat Brigada Rutiera. Martorii citați de ProTV au susținut ca accidentul a fost provocat de un șofer…