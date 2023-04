”Astazi, 20 aprilie 2023, sub coordonarea prim-ministrului Nicolae-Ionel Ciuca, a avut loc prima reuniune a Consiliului National al Muntelui(CNM), organism ce va asigura cooperarea intre Guvern si reprezentantii zonei montane, pentru punerea in aplicare a strategiilor si politicilor specifice acesteia. In cadrul intalnirii, premierul Nicolae-Ionel Ciuca, alaturi de ministrul Agriculturii, Petre Daea, a discutat cu reprezentantii zonei montane care au prezentat principalele nevoi si probleme existente pe fiecare grupa de munti in parte”, a transmis, joi, Guvernul, intr-un comunicat de presa. Consiliul…