- Pepe a devenit tata de baiat pe 7 iunie, cand iubita lui, Yasmine Ody a adus pe lume primul ei copil. Interpretul mai are doua fetițe din casnicia cu Raluca Pastrama. Acum, acesta și-a surprins fanii de pe contul de Instagram cu o imagine emoționanta cu bebelușul de doar cateva saptamani.Dupa ce a devenit…

- Un eveniment tragic a avut loc in localitatea Flamanzi, acolo unde un tatic a mers in vizita la niște prieteni cu baiețelul sau de doi ani. La scurt timp dupa ce au sosit la destinație, barbatul a ieșit cu baiețelul și gazdele in curte, iar intr-o fracțiune de secunde, ceasul rau a facut ca cel […]…

- Momente cumplite pentru familia unui copilaș de nici doi ani din județul Hunedoara. Din primele informații reiese ca micuțul a pierit, dupa ce a cazut de la etajul 4 al unui bloc de locuințe. Cadrele medicale au facut eforturi pentru a-l salva Tragedia s-a produs vineri in orașul hunedorean Oraștie.…

- Serialul „Povești de familie” aduce și de data aceasta telespectatorilor intamplari ce pot deveni adevarate lecții de viața. Descopera ce s-a intamplat in episodul difuzat in data de 20 mai 2022.

- Doi parinți din Focșani sunt distruși de durere dupa ce baiețelul lor de 4 ani a murit la scurt timp dupa o intervenție chirurgicala realizata la Spitalul Județean de Urgența. In acest moment, familia indurerata dorește sa faca dreptate și sa razbune moartea micuțului lor, cauzata de o eroare medicala.…

- Nicolae al Romaniei si sotia sa, Alina Binder, au devenit parinti pentru a doua oara in data de 15 aprilie. Nepotul Regelui MihaI I a facut publice primele imagini cu bebelusul, iar comentariile primite au fost de ordinul sutelor.