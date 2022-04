Prima imagine cu avionul ucrainean An-26, prăbușit la Zaporojie O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite dupa ce un avion ucrainean de transport militar Antonov 26 (An-26) s-a prabușit in timpul unui ”zbor tehnic”, in regiunea Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, anunta administratia regionala, potrivit AFP. ”Azi la ora locala 9.00 un avion An-26 care apartine Ucranei s-a prabusit in districtul Mihailivka. Avionul […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

- Un avion de transportare a margurilor ucrainean AN-26 s-a prabușit astazi, 22 aprilie in timpul unui „zbor tehnic” in sudul Ucrainei fiind inregistrate victime, au anunțat autoritațile locale.

