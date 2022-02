Prima amendă pentru nepurtarea măștii, anulată după decizia CCR O amenda data pentru nepurtarea maștii de protecție a fost anulata, dupa ce Curtea Constituționala a decis ca obligativitatea purtarii acesteia nu este legala. Decizia instanței nu este definitiva. Amenda a fost acordata in aprilie 2020 unei persoane care nu purta masca, in zona Garii de Nord din București. Persoana a contestat sancțiunea, iar avocații […] The post Prima amenda pentru nepurtarea maștii, anulata dupa decizia CCR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

