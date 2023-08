Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand nu se afla pe scena, Lino prefera sa se bucure de timpul liber in preajma prietenilor. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele lui și l-au surprins intr-un mall din Capitala. Artistul nu poate trece neobservat și le face pe plac fanilor.…

- Autoritațile au emis primul comunicat in care detaliaza amploarea intervenției„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un post trafo (transformator) cu propagare la doua autoturisme in strada D. Minca (in curtea Spitalului Robanescu).Incendiul se manifesta cu flacara violenta și degajari…

- Un incendiu major de vegetație a izbucnit marți intre orașele Bragadiru și Magurele, aproape de Capitala. Aerul este irespirabil in preajma incendiului, din cauza fumului. In imediata apropiere se afla o zona de case și unii localnici au scos furtunele cu

- Un incendiu puternic a izbucnit in Bragadiru. Mai mulți internauți au postat atat clipuri video cat și fotografii cu fumul gros care e vizibil de la distanțe foarte mari. Cel mai probabil vegetația a luat foc in urma temperaturilor foarte mari care se inregistreaza in aceasta perioada.

- Titi Aur nu are nevoie de nicio introducere, fiind cunoscut de toata lumea pentru activitatea sa. Acesta a vazut surprins de paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro avand treburi importante in Capitala.

- Alte 10 leagane pentru adulți au aparut in capitala. De data aceasta construcția a fost instalata langa un lac din Parcul Dendrariu, in sectorul Buiucani din municipiu. Anunțul a fost facut de primarul Ion Ceban, care a publicat și imagini video pe rețele cu instalația.

- Un caz șocant, care a ajuns sa fie anchetat de catre oamenii legii ilfoveni, a avut loc zilele trecute, in Bragadiru. Mai nou, au aparut imagini din care se poate observa cat se poate de clar ca, deși la cațiva pași de localul unde muzica și dansul erau in toi se facea o ancheta, oamenii […] The post…

- Daca sunteți curioși sa aflați ce fac jucatorii de la FC Rapid in timpul liber, noi avem imagini! Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania au fost pe urmele lui Marko Dugandzic, dar și a lui Ljuban Crepulja, și i-au surprins intr-un mall din Capitala!