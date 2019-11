#Prezidenţiale2019/Vaslui: Urnă deschisă şi ulterior resigilată la o secţie de votare din judeţ Politistii vasluieni au intocmit dosar penal dupa ce la Sectia de votare nr. 56 din municipiul Vaslui urna de vot a fost desigilata, deschisa si apoi resigilata. "In cursul diminetii urna mobila a fost trimisa pentru exercitarea votului si nu a fost solicitata insotirea ei de catre reprezentanti MAI. In jurul pranzului, la aceeasi sectie, urna de vot a fost desigilata, deschisa iar ulterior resigilata, motivat de faptul ca membrii comisiei aveau suspiciunea ca unul dintre alegatori, din greseala, a introdus in urna impreuna cu buletinul de vot inmanat si o lista de alegatori. In cauza a fost intocmit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

