In primele 10 minute de la deschiderea urnelor, potrivit datelor Biroului Electoral Central, au votat in secțiile din țara 57.840 de romani. Cei mai mulți dintre votanți s-au inregistrat, in primele minute de la deschiderea urnelor, in București. Secțiile de votare pentru primul turl al alegerilor prezidențiale s-au deschis la ora 07.00, numarul total al alegatorilor inscriși