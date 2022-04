Stiri pe aceeasi tema

- Apple a lansat un nou iPhone, mai ieftin, care va fi pus in vanzare incepand de vineri și care include minimul de care avem nevoie la un smartphone. Cel mai recent iPhone SE are un ecran luminos, un procesor rapid, o camera foto de calitate și o baterie de lunga durata. In plus, puteți efectua apeluri.…

- Aceeași instanța judecatoreasca din Moscova care a interzis rețelele sociale Facebook și Instagram in Rusia, saptamana trecuta, și-a rasturnat propria decizie și spune ca cetațenii ruși pot folosi aceste platforme atata timp cat „activitațile sunt legale”.

- Judecatoria din raionul Tverskoi din Moscova a emis o noua decizie prin care permite rușilor sa acceseze Facebook și Instagram, platforme deținute de compania Meta. Recent, aceeași judecatorie a interzis activitatea acestor rețele sociale pe teritoriul Federației Ruse declarandu-le „extremiste” ,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a amenintat cu moartea pe potentialii colaboratori sau sustinatori ai Rusiei in Ucraina, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți (15 februarie) ca Rusia nu dorește un razboi in Europa, dar ca raspunsurile la propunerile sale de garantare a securitații, date de SUA și NATO, nu corespund cererilor sale, relateaza Reuters.Intr-o conferința de presa comuna de la Moscova, dupa discuțiile…

- Te-ai gandit vreodata ce se intampla daca tastezi codul 67 pe telefonul mobil? Ei bine, iata care este cel mai tare truc și util truc. Deși exista posibilitatea sa nu mearga pe toate dispozitivele, mai multe site-uri de specialitate recomanda acest lucru. Iata cum funcționeaza codul secret pe Android…

- Un startup american care opereaza in secret si are ca unic client guvernul american a fost finantat de unul din investitorii Facebook pentru a depasi masurile de securitate din WhatsApp (detinut de Facebook), noteaza News.ro. NSO Group, compania israeliana care a creat spyware-ul Pegasus,…

- NSO Group, compania israeliana care a creat spyware-ul Pegasus, nu este si singura care dezvoltat cu succes instrumente de spionaj capabile sa sparga iPhone-uri si aplicatii de comunicare. Recent, s-a aflat de existenta unui startup american, numit Boldend. Fondat in 2017, la San Francisco, acesta pare…