Stiri pe aceeasi tema

- Pozitia amenintatoare a Rusiei a dominat pietele petroliere de cateva saptamani, cu ingrijorarea ca intreruperile livrarilor principalulului producator de pe o piata globala cu oferta stransa ar putea impinge preturile petrolului la 100 de dolari pe baril. “Piata ramane extrem de stransa, iar preturile…

- Nu era clar cate unitati sunt retrase si la ce distanta, dupa o desfasurare a aproximativ 130.000 de militari rusi in regiune. ”Am trecut de la ingrijorarea ca cele mai mari temeri ale noastre se vor confirma la poate ca exista un declic diplomatic, pana la urma. Asta aduce multa usurare in ceea ce…

- Preturile petrolului au crescut luni la cele mai ridicate niveluri din ultimii sapte ani, in conditiile in care s-au amplificat temerile ca Rusia ar putea ataca Ucraina in viitorul apropiat, transmite Reuters. Titeiul Brent a fost cotat in crestere cu 55 de centi, pana la 94,99 dolari pe baril,…

- Depasirea acestui prag de pret vine pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai mari dintre Rusia si Ucraina si pe masura ce oferta ramane limitata, pe fondul unei reveniri a cererii. Pretul petrolului Brent a crescut cu peste 2%, ajungand la 90,07 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West…

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 2%, din cauza dolarului puternic si a posibilei majorari a dobanzilor de catre Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite, care incepe marti o sedinta de doua zile, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a coborat cu 2,08%, la 86,05 dolari pe…

- Preturile petrolului au urcat marti la cele mai ridicate niveluri din ultimii sapte ani, din cauza temerilor legate de o posibila perturbare a livrarilor in urma unor atacuri in regiunea Golfului Persic, care au avut loc pe fondul unor perspective deja limitare ale ofertei, transmite Reuters.…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 18 centi, sau cu 0,2%, pana la 84,52 dolari pe baril, pana la 1133 a.m. ET (1634 GMT), dupa o crestere de 4,7% marti si miercuri. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, au scazut cu…

- Piata petrolului a sovait in ultimele zile cu privire la cat de in serios trebuie luata amenintarea unei noi scaderi a cererii de carburanti. Varianta Omicron este mai transmisibila decat variantele anterioare de coronavirus, dar datele timpurii sugereaza ca provoaca forme mai usoare de boala. Contractele…