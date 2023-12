Preturile locuintelor noi au crescut in trimestrul respectiv cu 11% fata de aceeasi perioada a anului trecut, din cauza ofertei scazute, a cererii mari din partea cumparatorilor straini si a cresterii costurilor din cauza inflatiei. Preturile caselor vechi au crescut cu 3,2% fata de anul trecut. ”Cresterea, in special in cazul locuintelor noi, se datoreaza in mare masura faptului ca suntem inca la niveluri foarte scazute ale productiei de locuinte noi, sub 100.000 de locuinte noi pe an”, a declarat Javier Diaz Izquierdo, analist imobiliar la firma de brokeraj Renta 4 din Madrid. In 2006, Spania…