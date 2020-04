Stiri pe aceeasi tema

- Pretul locuintelor a crescut in majoritatea statelor membre UE, in perioada cuprinsa intre trimestrul patru 2007 si trimestrul patru 2019, exceptie facand doar sase state membre unde aceste preturi au scazut, iar cele mai importante scaderi au fost inregistrate in Grecia (minus 35,6%) si in Romania…

- Oficialii Petrom, al doilea producator de gaze naturale al țarii, estimeaza ca, in acest an, diferența dintre prețul gazelor de pe piața romaneasca și cel de la hub-ul din Austria se va diminua. Cum prețul de hub este semnificativ mai mic decat cel de la noi, ne putem aștepta la o ieftinire a gazelor…

- Vacanțele la litoralul Marii Negre vor fi cu pana la 10% mai ieftine decat cele din 2019, pe fondul falimentului cele mai vechi companii de turism din lume, Thomas Cook. Ramași fara turiștii vestici inca din vara anului trecut hotelierii bulgari s-au adaptat cererii și au scazut prețurile pentru acest…

- Virusul se numeste Tomato brown rugose fruit virus (ToBREV) si este inofensiv pentru oameni. Acesta poate distruge, insa, culturile de legume, chiar daca sunt in sere, gradini sau campuri. Potrivit specialistilor, ToBREV poate fi transmis prin semintele, plantele sau fructele infectate, precum si…

- Specialiștii in domeniul imobiliar spun ca, in acest an, prețul locuințelor va continua sa creasca, dupa ce apartamentele s-au scumpit oricum considerabil pe parcursul anului trecut. In acest moment, Clujul este orașul din Romania cu cele mai scumpe locuințe, urmat de București, Timișoara și…

- Comparativ, in Uniunea Europeana deficitul guvernamental a ramas neschimbat la 0,9% din PIB in trimestrul al treilea al anului trecut, in timp ce in zona euro s-a mentinut la 0,7% din PIB. De asemenea, Eurostat a dat publicitatii si datele privind raportul datorie guvernamentala/PIB in trimestrul…

- Piața imobiliara este într-o creștere continua. Apartamentele s-au scumpit anul trecut și nici în 2020 nu vor sta pe loc. În medie, prețurile au crescut, în 2019, cu 8% fața de 2018. De departe, cele mai mari scumpiri au fost la Cluj, unde prețul pe metrul patrat depașește…