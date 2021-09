Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Concurentei: Prețurile la electricitate vor ramane mari in Romania cel puțin in urmatorii 4-5 ani Presedintele Consiliului Concurentei: Prețurile la electricitate vor ramane mari in Romania cel puțin in urmatorii 4-5 ani Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu,…

- Preturile la energie electrica vor ramane mari in Romania cel putin in urmatorii 4-5 ani, cat timp vom utiliza carbune pentru producerea de energie, a afirmat, joi, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, arata Agerpres. "Este politica UE de a face energia poluatoare sa fie…

- "Este politica UE de a face energia poluatoare sa fie scumpa, neatractiva economic. Deci cat timp Romania si alte tari din UE vor avea nevoie de energia scumpa din carbune, preturile vor ramane mari. Si cel putin noi in Romania nu vedem o posibilitate de a inlocui carbunele in urmatorii 4-5 ani. Acest…

- Preturile la energie electrica vor ramane mari in Romania cel putin in urmatorii 4-5 ani, cat timp vom utiliza carbune pentru producerea de energie, a afirmat, joi, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. "Este politica UE de a face energia poluatoare sa fie scumpa, neatractiva economic.…

- La nivel mondial se constata o creștere exponențiala la prețul gazelor naturale, care a crescut mai mult de la un an la altul. Motivul, spun specialiștii, se datoreaza combinației preocuparilor privind oferta și creșterea cererii. Se așteapta ca prețul gazelor naturale sa creasca in continuare. Daca…

- Prețurile au crescut luna trecuta, trase in sus de majorarile tarifelor pentru energie și combustibili. In august 2021, inflația a cescut la 5,25%, in comparație cu aceeași luna a anului trecut. Energia electrica, uleiul, gazele și carburanți sunt produsele care s-au scumpit cel mai mult fața de august…

- Revenirea economica va fi afectata de creșterea prețurilor a gazelor naturale. Costul gazelor naturale este deja la un nivel record pentru acest moment al anului in majoritatea pietelor importante si se pare ca va continua sa creasca, ceea ce risca sa afecteze revenirea din pandemia de Covid-19. Pretul…

- Premierul Florin Cițu i-a convocat, marți, in ședința la Palatul Victoria pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, dar și reprezentanți ai ANRE, Transelectrica, OPCOM și Consiliului Concurenței. Motivul acestor discuții este legat de creșterea prețurilor la energie. Piata…