Prețul scrumbiei înainte de Florii, de două sau chiar de trei ori mai mare față de anii precedenți Scrumbia a ajuns sa coste 65 de lei kilogramul in pescariile din Galați, inaintea sarbatorii de Florii, anunța ziarul Viața Libera . Aproximativ aceleași prețuri sunt practicate și in pescariile din Tulcea, scrumbia fiind anul acesta de doua sau chiar de trei ori mai scumpa fața de anii precedenți. ”Cresc prețurile de la o zi la alta! Ce sa facem? Ne adaptam! Cumparam mai puțin și suntem mai responsabili”, a declarat un galațean pentru Viața Libera. In ceea ce privește celelalte specialitați de pește din pescariile galațene, pastravul se gasește intre 30 și 38 de lei kilogramul, crapul atinge… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

