- Prețurile petrolului au scazut marți, pe fondul ingrijorarilor legate de creșterea ofertei, dupa ce principalii producatori au amanat discuțiile cu privire la producția anului 2021, in condițiile in care pandemia de coronavirus continua sa reduca cererea de combustibili, relateaza Reuters, potrivit…

- Sunt vești proaste pentru șoferii din Romania dupa ce s-a aflat ce se intampla cu prețul petrolului. Preturile petrolului au urcat marti cu 4%, fiind cele mai ridicate niveluri dupa luna martie. Motivul creșterilor este anunțul referitor la un al treilea vaccin anti-covid promitator, al AstraZeneca,…

- Prețurile petrolului au crescut cu mai mult de 1% luni, dupa caștigurile de saptamana trecuta, in condițiile in care comercianții anticipau ca viitoarele vaccinari pentru coronavirus vor stimula o recuperare a cererii, relateaza Reuters, anunța MEDIAFAX. Sentimentul pozitiv a fost intarit…

- Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de marti in crestere cu aproape 3%, sustinute de sperantele ca in curand va fi disponibil un vaccin pentru Covid-19, care au compensat ingrijorarile ca noile masuri de combatere a raspandirii noului coronavirus vor duce la o scadere a cererii, transmite…

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 3%, continuand evolutia negativa de saptamana trecuta, pe fondul cresterii numarului de infectii Covid-19, in timp ce redresarea productiei de titei in Libia a amplificat ingrijorarile legate de oferta in exces, transmite Reuters.Citește și: Hotarare…

- Prețul petrolului a scazut din nou dupa declinul accentuat din sesiunea precedenta, intrucat o revenire a cazurilor COVID-19 in unele țari a subminat speranțele unei redresari constante a cererii globale, relateaza Reuters. Cel mai tranzacționat produs din lume a cazut sub o noua presiune in ultimele…

- Pretul petrolului a scazut din nou, miercuri, dupa declinul semnificativ din precedenta sesiune, deoarece sporirea cazurilor de Covid-19 in SUA, India, Marea Britanie si Spania submineaza sperantele unei redresari solide a cererii de titei pe plan global si a cresterii activitatii

