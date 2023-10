Prețul motorinei este în scădere în Europa. Care e motivul Prețul motorinei este in scadere in Europa, in contextul in care Rusia a relaxat interdicția exporturilor pe cale maritima, care amenința sa limiteze aprovizionarea mondiala și genera preocupari ca Moscova incerca sa transfere pe piața petrolului razboiul energetic. Administrația de la Moscova a anunțat, vineri, ca exporturile de motorina pe cale maritima vor fi reluate, atat timp cat producatorii trimit jumatate din volum pe piața interna. Kremlinul anunțase ca restricțiile impuse pana acum aveau rolul de a asigura aprovizionarea pe plan intern, in contextul lipsurilor. Decizia anunțata vineri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

