Stiri pe aceeasi tema

- In noile acte adiționale trimise clienților de Engie Romania li se propune un preț pe kilowatt ora marit cu 38% pentru perioada 1 noiembrie 2021 - 30 iunie 2022. Compania explica și spune ca toți furnizorii din Romania procedeaza la fel.„Modificarea prețului gazelor naturale intervine pe fondul condițiilor…

- GRAFIC| Cum arata evoluția cazurilor noi din anul 2021 comparativ cu 2020. Anul curent a adus mai puține cazuri noi, la finalul lunii august GRAFIC| Cum arata evoluția cazurilor noi din anul 2021 comparativ cu 2020. Anul curent a adus mai puține cazuri noi, la finalul lunii august Romania se afla periculos…

- ”Farmec, una dintre cele mai mari companii romanesti din piata, a inregistrat o cifra de afaceri de 135 milioane de lei in primele sase luni din acest an, in usoara crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut. Rezultatul a fost impulsionat de vanzarile pe categoriile face care si curatenie, al…

- Comelf a raportat pentru primul semestru din acest an un profit net de 1,948 milioane de lei, in crestere cu 61% fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform unui raport al companiei transmis Bursei, conform agerpres. Veniturile companiei au fost de 67 milioane lei dupa primele sase luni din…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana din Europa, a anunțat luni ca se confrunta în continuare cu un context dificil din cauza pandemiei de COVID-19 și ca ar putea încheia anul fiscal „cu o mica pierdere sau pe zero”, relateaza CNBC.Operatorul irlandez a raportat o pierdere…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat luni ca a amendat E.ON Energie Romaniei cu 310.000 lei si Engie Romania cu 90.000 lei, din cauza ca au intarziat cu transmiterea raspunsurilor la sesizarile clientilor finali referitoare la facturarea serviciului de furnizare…

- Producția de auto din Romania a fost afectata dur de criza de semiconductori. Astfel, volumul de vehicule asamblate a scazut foarte mult la fabrica Ford din Craiova, uzina fiind oprita pentru mai multe zile, in luna mai. Romania a produs in luna mai un numar de 35.865 de autoturisme, cu aproape 6% mai…

- Turiștii romani care și-au cumparat bilete de vacanța in Grecia pentru perioada 18 iunie – 26 iunie, prin Mouzenidis Travel Grecia, un important touroperator, iși vad planurile date peste cap. Campania elena a anunțat cu o zi in urma ca de vineri, 18 iunie, și pana sambata, 26 iunie, suspenda prestarea…