- Pretul gazelor naturale a crescut din nou miercuri in Europa, dupa ce Agentia Federala a Retelelor din Germania a anuntat marti suspendarea procedurii de certificare a controversatului gazoduct Nord Stream 2, invocand un obstacol juridic, transmite Reuters.

- Pretul gazelor naturale a crescut din nou miercuri in Europa, dupa ce Agentia Federala a Retelelor din Germania (Bundesnetzagentur, BNetzA) a anuntat marti suspendarea procedurii de aprobare a Nord Stream 2, controversatul gazoduct intre Rusia si Germania pe sub Marea Baltica, invocand un obstacol juridic,…

- Prețul gazelor angro in Uniunea Europeana și Marea Britanie a crescut cu 17% dupa ce Agentia Federala a Retelelor din Germania a suspendat marți procedura de aprobare a gazoductului Nord Stream 2, scrie BBC.

- Agenția Federala a Rețelelor, autoritatea de reglementare a energiei din Germania, a anunțat marți, 16 noiembrie, suspendarea temporara a procedurii de aprobare pentru Nord Stream 2, gazoductul controversat dintre Rusia și Germania, invocand un obstacol juridic. Aceasta decizie ar putea amana mult așteptata…

- Gazprom precizeaza intr-un comunicat ca a aprobat un plan de umplere cu gaze naturale a cinci instalatii subterane, luna aceasta, si ca lucrarile in acest sens au demarat. Presedintele rus Vladimitr Putin a dispus in octombrie, in contextul unei scumpiri puternice a energiei, in urma unor ingrijorari…

- Preturile și criza gazelor din Europa au crescut din nou dupa ce Rusia nu a dat semne ca va mari livrarile, in ciuda promisiunilor presedintelui Vladimir Putin ca ziua de luni va fi termenul limita la care Gazprom va incepe sa umple depozitele din Europa. Pretul de referinta european a crescut cu pana…

- Pretul de referinta la gazele naturale in Europa a urcat luni, dupa ce fluxurile rusesti catre Germania printr-o conducta cheie au scazut la zero in weekend, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Gazprom intentioneaza sa inceapa transportarea gazelor naturale prin conducta Nord Stream 2 anul acesta, odata ce proiectul va fi finalizat, a anuntat joi grupul energetic rus, transmite DPA. Obiectivul Gazprom este sa pompeze 5,6 miliarde metri cubi de gaze rusesti prin controversatul gazoduct,…