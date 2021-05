Stiri pe aceeasi tema

- Animalele vor fi recunoscute oficial drept ființe conștiente în Marea Britanie pentru prima data, o victorie majora obținuta de activiștii pentru drepturile animalelor în contextul în care guvernul de la Londra pregatește un pachet amplu de protejare a animalelor, relateaza The Guardian.Reformele…

- Premierul britanic Boris Johnson a trimis doua ambarcațiuni de patrulare ale Marinei Regale pentru a proteja insula Jersey de o posibila blocada organizata de navele de pescuit franceze, intr-o escaladare a unei dispute privind accesul post-Brexit la apele din jurul insulei, informeaza The Guardian.…

- Aproape o treime din pacienții COVID spitalizați in Marea Britanie au fost internați din nou dupa cateva luni. Un studiu efectuat in Marea Britanie atrage atenția ca noul coronavirus produce o boala ce poate genera complicații multisistem. Aproape o tremie din pacienții care au fost tratați de COVID-19…

- Plangerea directorului DEMIS al unui spital din Alba de a fi repus in funcție, RESPINSA de Instanța. Care a fost cauza demiterii sale Fostul director al Unitatii Medico-Sociale din Ocna Mures, demis din functie in luna mai 2020 ca urmare a unui focar de COVID-19 inregistrat in institutie, a dat in judecata…

- Trei sferturi din producatorii britanici se confrunta cu întârzieri legate de transportul marfurilor în și din Uniunea Europeana în contextul perturbarilor cauzate de Brexit și pandemia de COVID-19, relateaza The Guardian.La doua luni dupa ce Marea Britanie a parasit…

- Un roman, șofer de taxi in Marea Britanie, a fost ucis, miercuri seara, in fata unei scoli din Tottenham, suburbie a Londrei. Autorul este, cel mai probabil, clientul care il solicitase pentru o cursa printr-o aplicație mobila, care este cautat acum de poliție.