Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare impotriva Covid-19 din Uniunea Europeana a intampinat numeroase dificultați de la inceputul sau - numarul limitat de doze, probleme in transportul și livrarea dozelor, sau cele mai recente suspiciuni legate de efectele adverse care ar fi provocate de serul AstraZeneca, nedovedite…

- Campania de vaccinare impotriva Covid-19 din Uniunea Europeana a intampinat numeroase dificultați de la inceputul sau - numarul limitat de doze, probleme in transportul și livrarea dozelor, sau cele mai recente suspiciuni legate de efectele adverse care ar fi provocate de serul AstraZeneca, nedovedite…

- Cancelarul austriac a acuzat vineri anumite state membre ale Uniunii Europene (UE), fara a le numi, ca au negociat in culise ”contracte” cu laboratoarele, ceea ce a dus la o repartizare inechitabila a vaccinurilor anti-COVID-19 intre tari, transmite Agerpres, citand AFP. ”Exista indicii potrivit carora…

- Cancelarul austriac a acuzat vineri anumite state membre ale Uniunii Europene (UE), fara a le numi, ca au negociat in culise ”contracte” cu laboratoarele. Asta a dus la o repartizare inechitabila a vaccinurilor anti-COVID-19 intre tari, potrivit Agerpres. ”Exista indicii potrivit carora ar exista o…

- Uniunea Europeana a agreat ca certificatele de vaccinare sa arate la fel in toate țarile membre iar ulterior se va stabili cum vor fi folosite acestea, a declarat președintele Consiliului European Charles Michel in cadrul ședinței de joi, potrivit site-ului oficial al CE.

- Uniunea Europeana a lansat un apel la evitarea calatoriilor neesentiale intre tarile din bloc pentru a face fata amenintarii noilor mutatii ale coronavirusului, apreciind situatia sanitara "foarte grava", la finalul unui summit prin videoconferinta al celor 27.

- Pretul locuintelor a crescut in majoritatea statelor membre UE, in trimestrul al treilea al anului trecut comparativ cu trimestrul al doilea, exceptie facand doar patru state membre unde aceste preturi au scazut, iar cele mai importante scaderi au fost inregistrate in Cipru (minus 4,8%) si in Romania…

- În cadrul recentului acord de investitii semnat de Uniunea Europeana si China, negociatorii Beijingului au încercat sa pedepseasca tarile UE care limiteaza sau blocheaza accesul companiilor telecom chineze precum Huawei, relateaza South China Post și dpa, citate de Agerpres. Dar…