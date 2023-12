Stiri pe aceeasi tema

- Șeful de cabinet al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat miercuri ca ar vrea sa organizeze un dialog la varf intre Kiev si Budapesta, in contextul opozitiei Ungariei fata de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana.

- Andrii Iermak, seful de cabinet al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat miercuri ca doreste sa organizeze o intalnire intre liderii Ucrainei si Ungariei, in contextul in care Budapesta se opune propunerii Comisiei Europene de a incepe negocierile pentru aderarea Kievului la Uniunea…

- Uniunea Europeana ar trebui sa semneze mai intai un acord de parteneriat strategic cu Ucraina, in loc sa inceapa negocierile de aderare cu aceasta tara, a declarat vineri premierul Ungariei, Viktor Orban, semnaland o cale pentru un eventual compromis inaintea unui summit crucial al UE.

- In majoritatea zilelor de vineri, prim-ministrul Ungariei acorda un interviu la unul dintre posturile publice de radio. Pe 10 noiembrie, Viktor Orban a vorbit la Radio Kossuth despre dificultațile politice cu care se confrunta Ungaria, punand accent pe migrație, relateaza portalul maghiar de știri Telex,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri, 6 octombrie, ca asteapta raspunsuri la „intrebari foarte dificile” inainte ca Uniunea Europeana sa poata incepe negocieri de aderare cu Ucraina, o decizie pe care Kievul ar vrea sa o aiba pana la sfarsitul acestui an, relateaza News.ro. Tarile UE…

- Ungaria cultiva legaturi mai stranse cu Rusia decat alte state UE si este vazuta drept principalul potential oponent la o decizie ce urmeaza sa fie luata in decembrie in legatura cu deschiderea negocierilor de aderare cu Kievul, ceea ce ar necesita sprijinul unanim al celor 27 de membri ai Uniunii.…

- In schimbul acestei decizii, Budapesta ar trebui sa sprijine suplimentarea bugetului UE, atat de necesara pentru asistența financiara acordata Kievului, scrie Financial Times. Comisia Europeana este gata sa deblocheze fonduri UE in valoare de miliarde de euro pentru Ungaria, in prezent inghețate din…

- Ungaria a acuzat miercuri Ucraina ca a crescut brusc taxele de tranzit pentru petrolul rusesc, ceea ce a contribuit la o crestere a preturilor la carburanti si a urcat cu 0,5% inflatia din tara, dand peste cap previziunile de scadere, in conditiile in care Budapesta are cea mai mare rata de crestere…