- Șeful de campanie al PNL Dan Motreanu a declarat ca președintele Klaus Iohannis se așteapta la o mobilizare mai mare din partea organizațiilor PNL, scrie Mediafax. Liberalul a precizat ca partidul vrea sa ajunga la 40 de județe câștigate, în cel de-al doilea tur al prezidențialelor.„Președintele…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, calificata in turul doi al alegerilor prezidențiale, a intrat, in direct, la Romania TV, pentru a comenta rezultatul, dar a sfarșit prin a se certa cu Victor Ponta, invitat in studio.Citește și: Viorica Dancila a VOTAT deodata cu Ludovic Orban: Am votat impotriva…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, marti, ca motivul pentru care nu a fost prezenta, la Palatul Victoria, pentru a-i preda mandatul noului premier a fost acela ca Ludovic Orban i-a facut plangere penala de inalta tradare.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți ca nu s-a intalnit și nu a discutat niciodata cu avocatul personal al omologului sau american Donald Trump, Rudy Giuliani, relateaza site-ul agenției Bloomberg, potrivit MEDIAFAX.Citește și: ULTIMA ORA Viorica Dancila, intampinata…

- Mircea Badea a vorbit, luni, pe pasa cu Sinteza zilei, despre alegerile prezidențiale ce vor avea loc in noiembrie, subliniind ca președintele Klaus Iohannis iși dorește ca premierul Dancila sa intre in turul doi. „Este din ce in ce mai evident ca președintele Klaus Iohannis este foarte sigur…

- Casa Alba a încercat sa restricționeze accesul la notele privind apelul telefonic dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unui avertizor de integritate a carui semnalare a fost publicata joi de Congres, care a deschis o ancheta privind punerea sub acuzare a președintelui,…

- Presedintele liberal Ludovic Orban a anuntat miercuri ca pana acum a strans 237 de semnaturi pentru motiunea de cenzura si ca se afla in discutii cu inca alti zece parlamentari, printre care si de la PSD. Acesta a adaugat ca ar urma sa o depuna saptamana viitoare.

- "Astazi, e prima data din 2017 cand o motiune de cenzura poate sa treaca fara nicio problema. Eu cred ca cei care au anuntat deja ca depun motiune de cenzura au pierdut deja o saptamana. Daca mai pierd o saptamana, s-ar putea sa fie o surpriza mare: sa existe o reorientare, fiindca asa e in Parlamentul…