Preşedintele Tunisiei amendează proiectul controversat al Constituţiei sale Presedintele tunisian, Kais Saied, a dat publicitatii in cursul noptii de vineri spre sambata o versiune modificata a noii sale Constitutii care urmeaza sa fie supusa unui referendum la 25 iulie, dar textul continua sa acorde largi prerogative sefului statului, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis vrea revizuirea Constituției, insa nu crede ca acest proces destul de greoi și amplu va fi posibil pana la finalul mandatului sau la Palatul Cotroceni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Guvernul a aprobat, joi, o hotarare privind aprobarea platii contributiei financiare voluntare a Romaniei in valoare de 200.000 de euro la proiectul "Programul regional pentru Europa de Sud-Est" al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). Fii la curent cu cele mai noi…

- Partidul Ecologist Roman ii cere primarului general Nicusor Dan sa aiba curaj si sa aplice proiectul ECO -City pentru București privind decongestionarea traficului bucureștean si impotriva poluarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele tunisian Kais Saied i-a cerut luni ministrului de externe sa suspende calitatea tarii de membru al Comisiei de la Venetia si sa-i expulzeze reprezentantii, dupa un raport in care aceasta comisie de experti a Consiliului Europei a criticat organizarea unui referendum asupra unei noi Constitutii,…

- USR propune rezolvarea rapida o problemei intreruperea prescripției raspunderii penale, prin adoptarea in Camera Deputaților, in regim de urgența, a unei propuneri legislative deja adoptata tacit in Senat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Parlamentul polonez a abolit joi sistemul disciplinar extrem de controversat pentru judecatori, unul din punctele de disputa in relatia cu Uniunea Europeana, care a criticat reformele despre care spune ca obstructioneaza independenta justitiei, transmit AFP si Reuters. Fii la curent cu cele…

- Presedintele tunisian Kais Saied s-a declarat, joi, ostil prezentei observatorilor straini la apropiatele alegeri programate in Tunisia, in timpul depunerii juramantului de noi membri ai Autoritatii Electorale pe care si-a arogat dreptul de a-i numi, scrie AFP preluat de agerpres. Fii la curent…

- De astazi incepe proiectul outdoor al capitalei intitulat „Strazi deschise – București. Promenada urbana”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…