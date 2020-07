Stiri pe aceeasi tema

- Trump face apel la populatie sa utilizeze mastile de protectie. Numarul cazurilor de coronavirus este in crestere. Presedintele american nu a dat un ordin national care sa stipuleze obligativitatea purtarii mastii in public, dar spune acum ca "mastile sunt bune".

- Presedintele polonez Andrzej Duda urmeaza sa aiba miercuri, la Washington, convorbiri cu omologul sau american Donald Trump, Duda fiind primul lider strain care viziteaza Casa Alba de la inceputul pandemiei de COVID-19, noteaza thenews.pl. Secretarul pentru presa al Casei Albe, Kayleigh McEnany, a declarat…

- Candidatii nu trebuie sa fie atenti doar la regulile de circulatie, ci si la cele de protectie pentru ca inainte de a incepe examenul obligatoriu trebuie sa isi puna masca de protectie. Aceleași reguli sunt valabile și pentru examinatori. In plus, pe toata durata examenului, candidații și polițiștii…

- Fostul presedinte al Romaniei atrage atenția ca sistemul capitalist ar trebui regandit, astfel incat sa se puna un mai mare accent pe om, pastrandu-se principiile concurentei si al competentei. Traian Basescu a mai remarcat faptul ca deciziile in plan extern ale președintelui Statelor Unite, Donald…

- Donald Trump a fost fotografiat in timp ce purta o masca de protectie in timpul unei vizite la o fabrica Ford din statul american Michigan. Intr-un clip publicat de postul Sky News, presedintele american a fost surprins purtand o masca bleumarin. Imaginile au fost publicate, dupa ce procurorul…

- Ca sa vezi și sa nu crezi – Președintele american Donald Trump a fost obligat sa poarte masca de protecție Donald Trump a refuzat in tot acest timp sa poarte masca deși a intrat in contact cu doua persoane care au fost infectate cu COVID-19, insa s-a schimbat problema cand – ieri in timpul unei... View…

- In cadrul secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia au fost tratați de COVID-19, de la inceputul pandemiei și pana in prezent, 24 de pacienți. O parte dintre aceștia sufereau și de alte afecțiuni precum insuficiența renala cronica, hipertensiune arteriala și boli cardiace.…

- Germania este inca la inceputul pandemiei de coronavirus, a afirmat joi cancelarul Angela Merkel, precizand ca oamenii vor fi nevoiti sa traiasca cu ea mult timp, potrivit Reuters, citata de Agerpres.