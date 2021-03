Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Anca Dragu, a declarat ca la Senat sunt acordate 4 sporuri, printre care și cel de antena, pe care il primesc toți cei aproximativ 700 de angajați. Dragu spune ca sporurile primite de cei de la Senat reprezinta „8-9% din totalul anvelopei salariale”. „Senatorii primesc o indemnizație…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat ca nu este oportuna cresterea varstei de pensionare a magistratilor, insa va propune abrogarea textului de lege referitor la pensionarea anticipata El a adaugat ca o prioritate va fi incurajarea oamenilor sa ramana de bunavoie in sistem Ministrul Justitiei,…

