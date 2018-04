Stiri pe aceeasi tema

- Mii de ruși care locuiesc in Transnistria, pe teritoriul Republicii Moldova, s-au prezentat, duminica la secțiile de votare deschise aici pentru a alege președintele Rusiei. Potrivit presei moldovene, la urne s-au format cozi intinse. Presa Transnistria a scris ca la cele 24 de secții de votare deschise…

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii, considera ca el poate fi numit presedintele tuturor moldovenilor, pentru ca moldovenii veritabili, in opinia sa, s-ar afla exclusiv in Transnistria. El a declarat ca cetatenii dintre Prut si Nistru au invatat istoria romanilor si refuza sa vorbeasca in limba…

- Presedintele nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, afirma ca sunt mincinoase acuzatiile ca populatia din Transnistria ar fi românofoba. În calitate de argument, liderul din stânga Nistrului aduce exemplul atitudinii autoritatilor transnistrene fata de soldatii români…

- Presedintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, impreuna cu sefii delegatiilor oficiale participante la Conferinta interparlamentara "Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic si provocarile actuale de securitate', care si-a deschis lucrarile vineri la Chisinau,…

- Vadim Krasnoselski, liderul regimului separatist de la Tiraspol, l-a acuzat presedintele moldovean Igor Dodon de ostilitate fata de regiunea transnistreana, mentionand ca Dodon ar discredita Transnistria in fata Rusiei, informeaza site-ul postului Radio Chisinau.

- Intr-un interviu oferit postului de televiziune RTVi, Igor Dodon a fost intrebat cat de posibil este scenariul ca teritoriul Republicii Moldova dintre Prut si Nistru sa se uneasca cu Romania, iar Transnistria sa fie cedata Rusiei. Presedintele tarii a exclus sansele reusitei unei asemenea idei, dar…