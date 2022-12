Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Consiliului Județean au pastrat tradiția de a le oferi pachete membrilor Consiliului Județean al Persoanelor Varstnice Buzau, cu ocazia Sarbatorilor de Iarna. Astazi, Șeful CJ a fost prezent la sediul CJPV Buzau, pentru a imparți darurile. „Nu pot veni sarbatorile fara sa vizitam membrii…

- Petre Emanoil Neagu a anunțat acest proiect „personal”, dupa ultima ședința din acest an a Consiliului Județean Buzau și estimeaza ca proiectul va putea fi implementat incepand cu anul viitor. Mișcarea fizica are numeroase beneficii pentru dezvoltarea armonioasa a copiilor, iar daca este practicata…

- Miercuri, 14 decembrie, a fost o zi speciala pentru copiii internați in secțiile de Pediatrie și Chirurgie Pediatrica a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, dar si pentru micutii aflati sub tratament si observatie in celelalte sectii ale unitatii. Cu ajutorul președintelui Consiliului Județean Buzau,…

- Consilierii județeni buzoieni au fost convocați la ultima ședința ordinara din acest an, joi, 15 decembrie, cand au pe ordinea de zi nu mai puțin de 30 de proiecte de hotarare propuse spre aprobare, de președintele instituției, Petre Emanoil Neagu. Multe rectificari, atat in bugetul propriu al județului,…

- Deputatul liberal Gabriel Avramescu le cere public primarului municipiului Buzau, Constantin Toma si presedintelui Consiliului Judetean Buzau, Petre Emanoil Neagu sa se delimiteze de primarul municipiului Chisinau, Ion Ceban, ale carui proiecte le-au sustinut in ultimii ani cu bani de la bugetele…

- „Dupa patru ani de eforturi, am reusit, duminica, sa dezvelim, la Chisinau, statuia lui Nicolae Titulescu. Semnificatia acestui eveniment este extraordinara. In primul rand, mesajul pro-european dar si cel de unitate. Acest monument, asezat in scuarul Nicolae Titulescu, la intersectia Bulevardelor Decebal…

- Primarului Chișinaului, Ion Ceban, a mulțumit Consiliului Județean Buzau pentru sprijinul financiar in valoare de opt milioane lei moldovenești, acordat pentru dezvoltarea a trei proiecte de infrastructura din capitala Republicii Moldova. Edilul din Chișinau a primit vizita unei delegații din instituția…

- In weekend, o delegație a Consiliului Județean Buzau, formata din mai mulți aleși de la toate partidele, in frunte cu președintele Petre Emanoil Neagu, a efectuat o vizita de lucru in Republica Moldova. Delagația a mers la Primaria Chișinau, unde a avut o intredere cu primarul Capitalei Republicii Moldova,…