Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Stelian Ion le solicita liderilor coalitiei sa suspende dezbaterea in Parlament a legilor justitiei pana in decembrie, cand va fi publicat avizul Comisiei de la Venetia. „Comisia de la Venetia urmeaza sa prezinte o opinie pe legile justitiei in luna decembrie, potrivit calendarului oficial…

- Dupa ce reprezentanții minoritaților din Camera Deputaților au introdus miercuri seara, 28 septembrie, un amendament care prevede ca un judecator poate sa ajunga procuror general , vicepreședintele USR, Stelian Ion, a susținut ca șeful statului vrea un anume judecator in funcția de procuror. „O modificare…

- USR a anunțat sesizarea Comisiei de la Veneția pe tema legilor Justiției. In același timp, ministrul a susținut ca sesizarea trebuia facuta anul trecut, in timp ce USR era in fruntea ministerului.

- USR a sesizat Comisia de la Veneția in privința legilor justiției propuse de ministrul Justiției, Catalin Predoiu și cere coaliției PSD-PNL-UDMR ca un vor final in comisia speciala sa nu se dea fara avizul Comisiei de la Veneția. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In contextul inceperii dezbaterilor proiectelor justiției in Comisia comuna pentru legile justiției din Parlament, 14 organizații neguvernamentale au transmis o scrisoare deschisa adresata Parlamentului cu cateva solicitari esențiale atat in ceea ce privește transparența procesului legislativ, cat…

- Plenul Parlamentului a aprobat constituirea comisiei speciale pe legile justitiei.S-a inregistrat 273 voturi „pentru”, 48 „impotriva” si 2 abtineri.Potrivit hotararii adoptate, Comisia parlamentara speciala comuna pentru examinarea initiativelor legislative din domeniul justitiei va avea ca obiective…

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a avut o intalnire miercuri seara cu grupurile parlamentare liberale pentru a discuta despre prioritatile legislative din actuala sesiune parlamentara – Legile justitiei, cele ale educatiei si cele privind securitatea nationala, adica serviciile. „Am discutat…

- Legile justitiei nu vor corecta anomaliile din perioada 2017-2019, ci vor crea alte vulnerabilitati pentru independenta sistemului judiciar, a declarat miercuri, la RFI, deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justitiei, care critica variantele publicate de ministerul de resort condus de Catalin…