Preşedintele Iohannis, tras de urechi de misiunea OSCE Presedintele Klaus Iohannisa fost criticat dur de misiunea OSCE care a monitorizat alegerile parlamentare de duminica. Iohannis a fost admonestat pentru ca s-a implicat in campania electorala, de partea PNL, scrie Mediafax. „Presedintele si-a exprimat clar, in mod frecvent, preferintele sale politice in interventiile publice facute in perioada premergatoare alegerilor. Aceste lucruri a dus la o estompare din ce in ce mai mare a liniei de demarcatie dintre prerogativele sale oficiale si campania electorala. Reprezinta o incalcare a standardelor internationale si a angajamentelor facute de toate… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

